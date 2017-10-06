В ІД заявили, що збили російський вертоліт у Сирії (фото)

14:27, 06 жовтня 2017
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В ІДІЛ кажуть, що збили російський вертоліт, Пєсков традиційно ухиляється від відповіді на питання.

Також Штрицель опублікував фото вертольота РФ / twitter.com/bjoernstritzel

В ІД заявили, що збили російський вертоліт біля сирійського міста Шейх Хілал, провінція Хама. Про це у своєму Twitter повідомив кореспондент німецького видання Bild Бйорн Штрицель.

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"Хама: ІДІЛ стверджує, що збили російський вертоліт біля Шейха Хілала", - йдеться в його повідомленні.

У свою чергу, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не став коментувати інформацію про те, що ІД збила військовий вертоліт РФ в Сирії, адресувавши питання до Міноборони, передає Газета.Ru.

Як повідомляв УНІАН, громадяни РФ Роман Заболотний і Григорій Цуркан були захоплені бойовиками ІДІЛ в сирійській провінції Дейр-ез-Заур. Для підтвердження бойовики оприлюднили відео. Пізніше з'явилася інформація, що їх стратили.

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Теги: #вертоліт РФ у Сирії#збитий російський вертоліт