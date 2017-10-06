В ІД заявили, що збили російський вертоліт у Сирії (фото)

В ІД заявили, що збили російський вертоліт біля сирійського міста Шейх Хілал, провінція Хама. Про це у своєму Twitter повідомив кореспондент німецького видання Bild Бйорн Штрицель.

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"Хама: ІДІЛ стверджує, що збили російський вертоліт біля Шейха Хілала", - йдеться в його повідомленні.

Hama: ISIS claims to have downed a Russian helicopter near Shaykh Hilal. pic.twitter.com/hgkp5WC2qW — Björn Stritzel (@bjoernstritzel) October 6, 2017

У свою чергу, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не став коментувати інформацію про те, що ІД збила військовий вертоліт РФ в Сирії, адресувавши питання до Міноборони, передає Газета.Ru.

Як повідомляв УНІАН, громадяни РФ Роман Заболотний і Григорій Цуркан були захоплені бойовиками ІДІЛ в сирійській провінції Дейр-ез-Заур. Для підтвердження бойовики оприлюднили відео. Пізніше з'явилася інформація, що їх стратили.