Депутат РФ розповів про страту в Сирії одного з полонених ІДІЛ російських військових

У Сирії стратили російського військового Романа Заболотного, який потрапив у полон "Ісламської держави". Про це повідомив депутат міської думи Ростова-на-Дону Анатолій Котляров з посиланням на власні джерела, передає Дождь.

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"[Дізнався про це] з надійних перевірених джерел. Хотілося б, щоб вони помилялися, але поки підтверджуються найгірші побоювання щодо його долі. Це джерело з добровольчого руху, безпосередньо пов'язане з "В'юном" (прізвисько Романа Заболотного — Ред.). Рух займається моніторингом інформації щодо всіх добровольців з Росії на території Сирії і Донбасу. Щодо другого у мене інформації немає, він не з Ростовської області", — заявив Котляров.

У відповідь на питання про те, чи ведуться з бойовиками ІД переговори про взятих у полон росіян, Котляров заявив, що це закрита інформація і розкривати її в ефірі не буде.

Як повідомляв УНІАН, близьке до терористичної організації «Ісламська держава» агентство Amaq розповсюдило відео, на якому нібито присутні взяті в полон двоє російських солдатів. Про це повідомляє SITE Intelligence Group, яка займається моніторингом діяльності терористів. На записі, яку публікує телеграм-канал Directorate 4, присутні двоє чоловіків, один з яких говорить, що його звати Роман Васильович Заболотний, 1979 року народження. Він також назвав ім'я чоловіка, який сидів з ним поруч — Григорій Михайлович Сурканов, 1978 року народження.

Про службу у ЗС РФ на записі чоловіки не говорять. Міноборони РФ спростувало інформацію про полон російських військовослужбовців.