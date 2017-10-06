У Каталонії оприлюднили остаточні результати референдуму

У Каталонії оголосили остаточні результати референдуму про незалежність, який відбувся 1 жовтня і визнаний центральною владою Іспанії незаконним. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Згідно із цими результатами, за вихід зі складу Іспанії висловилися понад 90%виборців, що взяли участь у голосуванні. Явка становила близько 43%.

Жителі Каталонії, що виступають проти відділення, переважно бойкотували референдум.

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6 жовтня нейтральна Швейцарія висловила готовність стати посередником на переговорах між Мадридом і Барселоною.

Раніше у п’ятницю у Мадриді вибачилися за надто жорсткі дії поліції 1 жовтня, коли у результаті сутичок у Каталонії постраждали близько тисячі людей.

Поліція блокувала багато виборчих дільниць, вилучали бюлетені та урни для голосування. У Барселоні спецназ застосував гумові кулі для розгону демонстрацій.

9 жовтня парламент Каталонії планує обговорити питання про оголошення незалежності попри заборону Конституційного суду Іспанії.