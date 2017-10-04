Каталонія 9 жовтня розгляне питання про незалежність від Іспанії

Парламент Каталонії збереться на пленарне засідання 9 жовтня, щоб обговорити результати референдуму і вирішити, чи буде оголошена незалежність від Іспанії. Таке рішення прийняли представники фракцій, які представляють правлячу більшість у парламенті. Про це повідомляє La Vanguardia, передає "Європейська правда".

Представники партій "Разом "за" (JxSí) і "Кандидати за народну єдність" (CUP) також потребують дозволу на виступ голови Женералітата (уряду) Каталонії Карлеса Пучдемона.

Під час свого звернення Пучдемон повинен офіційно оголосити остаточні підсумки референдуму і повідомити, як уряд збирається виконувати рішення референдуму.

Читайте такожУ Каталонії почався загальний страйк: під поліцейськими дільницями зібралися тисячі людей (фоторепортаж)

Згідно з каталонським законом про референдум, виступ голови автономії має запустити процедуру проголошення незалежності і спричинить за собою голосування в парламенті з цього питання.

Разом з тим у парламенті поки офіційно не затвердили порядок денний майбутнього засідання.

Також поки невідомо, чи буде виступати Пучдемон, або ж просто винесуть на голосування текст про оголошення незалежності.

Раніше УНІАН повідомляв, що король Іспанії не визнав референдум в Каталонії. За даними влади Каталонії, понад 90% виборців 1 жовтня проголосували за незалежність від Іспанії.