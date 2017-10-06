Трамп і Тіллерсон роздратували одне одного суперечками - ЗМІ

Державний секретар США Рекс Тіллерсон був на межі відставки після суперечок з президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомив CNN із посиланням на джерела в адміністрації та дипломатичних колах. Мовляв, їх стосунки досягнули «нового мінімуму».

Маючи кардинально різні характери, Тіллерсон і Трамп роздратували один одного суперечками.

За інформацією телеканалу, Тіллерсон у розмові з друзями зазначив, що планує залишитися на своєму посту близько року – впродовж такого собі психологічного терміну, який дозволив би, на його думку, піти з посади з гідністю. Роздратування від спілкування з главою Білого дому, а також розчарування в політиці, обраній офіційним Вашингтоном, змусили його сумніватися у рішенні.

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Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп спростував інформацію, поширену раніше ЗМІ, про ніби втрачену довіру до глави Державного департаменту США Рекса Тіллерсона, що могло послужити причиною для відставки держсекретаря.

"Це були фейкові новини. Це була цілком фальшива історія ... Вона була вигадана. Вона була вигадана NBC", - прокоментував американський президент.

Трамп підкреслив, що має високий рівень довіри до глави Держдепартаменту США.

"Маю повну впевненість у Рексі. Я йому цілком довіряю", - зауважив Трамп.

Раніше Рекс Тіллерсон спростував інформацію про свій відхід з поста держсекретаря США.

"Я нікуди не йду", - сказав він, відповідаючи на питання про те, як довго збирається залишатися на своєму посту. - Поки дозволяє президент".

Також його запитали про стосунки з президентом Дональдом Трампом, на що держсекретар сказав, що відносини у них "хороші".

Нагадаємо, телеканал CNN з посиланням на кілька анонімних джерел повідомив, що глава Держдепу США Рекс Тіллерсон все більше виражає розчарування адміністрацією Трампа і, можливо, розглядає питання про свою відставку.