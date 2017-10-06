Трамп на зустрічі із топ-командирами армії США заявив про "затишшя перед бурею"

Президент США Дональд Трамп, зробивши спільне фото з військовими лідерами та їхніми подружжями перед вечерею в Білому домі, зробив неоднозначну заяву, сказавши про "затишшя перед штормом".

Про це повідомляє телеканал CNN.

"Ви, хлопці, знаєте, що це означає? Може, це затишшя перед бурею", - заявив Трамп в четвер ввечері, після зустрічі з його головними полководцями.

Коли присутні журналісти запитали, що він мав на увазі, Трамп відповів: "Це може бути затишшя, затишшя перед бурею".

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Журналісти запитали, чи пов'язана буря з Іраном чи ІДІЛ. Трамп відповів: "У нас у цій кімнаті видатні військові, можу сказати це точно. А ми збираємося на чудовий вечір, дякую всім за те, що прийшли".

Коли його знову запитали, що він мав на увазі, Трамп сказав лише: "Ви дізнаєтеся".

Репортери продовжували запитувати про його натяк, але Трамп завершив спілкування із журналістами. "Дякую всім", – сказав він.

Білий дім не відповів на запит CNN щодо коментаря чи роз'яснення слів Трампа.