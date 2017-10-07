Іран не збирається переглядати свою ракетну програму
В МЗС Ірану заявляють, що не мають наміру обговорювати з іншими країнами свою ракетну програму попри повідомлення у ЗМІ про готовність Тегерана до діалогу.
Уряд Ірану заперечує готовність вести переговори щодо перегляду своєї ракетної програми. "Іран на всіх двосторонніх дипломатичних зустрічах (...) підкреслив, що його оборонна ракетна програма не обговорюється і що вона не суперечить резолюції 2231 Ради Безпеки ООН", - повідомив у п'ятницю, 6 жовтня, речник міністерства закордонних справ Ірану Бахрам Касемі, цитує іранська агенція Mehr. Про це пише DW.
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Раніше в п'ятницю інформагенція Reuters з посиланням на джерела, близькі до переговорів, повідомляла, що Іран демонструє відкритість до діалогу щодо своєї ракетної програми з метою зберегти чинну ядерну угоду з шісткою світових держав, яка передбачає зняття з Тегерана низки економічних санкцій.
США погрожують в односторонньому порядку вийти з ядерної угоди. Президент Дональд Трамп до 15 жовтня має дати оцінку її виконанню. За даними ЗМІ, які посилаються на джерела в урядових колах США, оцінка може бути незадовільною.