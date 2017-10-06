Іран не дотримувався умов ядерної угоди - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран не дотримувався умови ядерної угоди, затвердженої в 2015 році. Про це він сказав на зустрічі з представниками військових відомств США, передає Reuters.

«Ми не повинні дозволити Ірану отримати ядерну зброю. Режим Ірану підтримує тероризм і експортує насильство», — заявив американський президент.

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У зв'язку з цим, за його словами, США повинні покласти кінець «ядерним амбіціям» Тегерана.

«Вони не дотримувалися умови угоди», — додав Трамп.

Президент США також пообіцяв, що незабаром офіційно оголосить про рішення Вашингтона з приводу ядерної угоди. Раніше ЗМІ дізналися, що він має намір її анулювати.