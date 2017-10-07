У Білому домі заявили, що тільки Трамп "утримує світ від хаосу"
07:01, 07 жовтня 2017Світ
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Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс стверджує, що Трамп домігся "величезних успіхів на міжнародній арені".
Дональд Трамп / REUTERS
Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що президент Дональд Трамп — єдиний чоловік, який «утримує світ від хаосу». Про це повідомляє The Hill.
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«Я думаю, що президент — це той, хто утримує світ від хаосу. У нього є неймовірна команда, яка допомагає йому в цій справі, і він домігся величезних успіхів на міжнародній арені, працюючи з союзниками і протистоячи ворогам», — сказала вона.
Раніше Дональд Трамп після зустрічі з американськими воєначальниками заявив про «затишшя перед бурею».
Він, однак, відмовився коментувати слова про майбутню «бурю».
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