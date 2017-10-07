У Білому домі заявили, що тільки Трамп "утримує світ від хаосу"

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що президент Дональд Трамп — єдиний чоловік, який «утримує світ від хаосу». Про це повідомляє The Hill.

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«Я думаю, що президент — це той, хто утримує світ від хаосу. У нього є неймовірна команда, яка допомагає йому в цій справі, і він домігся величезних успіхів на міжнародній арені, працюючи з союзниками і протистоячи ворогам», — сказала вона.

Раніше Дональд Трамп після зустрічі з американськими воєначальниками заявив про «затишшя перед бурею».

Він, однак, відмовився коментувати слова про майбутню «бурю».