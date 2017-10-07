Віце-прем'єр Киргизстану розбився у ДТП

Віце-прем'єр Киргизстану Темір Джумакадиров загинув в автоаварії неподалік від Бішкека вранці в суботу. Про це повідомив прес-секретар киргизького кабміну Чингіз Есенгул уулу, передають "РИА Новости".

"Приблизно 7.30 (4.30 за Києвом) в районі села Садове Московського району сталася дорожньо-транспортна пригода з "Тойота Ландкрузер". В автомашині перебували віце-прем'єр-міністр Темір Джумакадиров, його помічник Нурлан Джамгирчієв і водій, вони всі загинули", - повідомив співрозмовник агентства.

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Як повідомляється, віце-прем'єр і його помічник прямували в Таласську область країни, щоб перевірити готовність регіону до виборів президента. У 30 км від Бішкека позашляховик віце-прем'єра лоб в лоб зіткнувся з автомобілем "КАМАЗ", водій якого, за попередніми даними, виїхав на зустрічну смугу.

Як повідомляв УНІАН, на Київщині у ДТП з автобусом Нацгвардії загинув військовий, 8 осіб постраждали.