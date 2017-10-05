На Київщині у ДТП з автобусом Нацгвардії загинув військовий, 8 людей постраждали

На Київщині внаслідок зіткнення двох автобусів загинула людина, 8 травмовано. Про це повідомляє ГУ НП у Київській області на своїй сторінці у Facebook.

ДТП сталася 5 жовтня близько 7.00 години у Вишгородському районі. Пасажирський автобус сполученням "Димер - Київ" зіткнувся зі службовим автобусом Нацгвардії України, що рухався у колоні.

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"У результаті ДТП загинув військовослужбовець, ще 7 військових та один пасажир громадського транспорту з різними тілесними ушкодженнями доправлені до лікарні", - йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. З'ясовуються всі причини та обставини ДТП. Будуть призначені відповідні експертизи.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого або завдали тяжкого тілесного ушкодження) Кримінального кодексу України.