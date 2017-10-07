ЗМІ назвали причини конфлікту Трампа і Тіллерсона

Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон може покинути свій пост через конфлікт з Трампом. Про це повідомляє портал Axios.

Згідно з інформацією видання, Трамп був розгніваний тим, що після масового вбивства в Лас-Вегасі в центрі уваги ЗМІ опинився не він, а Тіллерсон, обличчя якого не сходила з екранів".

Читайте також"Не злить Трампа поганими новинами": ЗМІ дізналися, хто може замінити Тіллерсона на посаді держсекретаря

Крім того, як пише Axios, Трамп був незадоволений тим, що держсекретар ніяк не намагався "зам'яти" скандал, розкручений NBC News. Джерела телеканалу в адміністрації раніше заявили, що Тіллерсон нібито назвав Трампа "недоумком" після візиту президента в Пентагон.

Нагадаємо, телеканал CNN з посиланням на кілька анонімних джерел повідомило, що глава Держдепу США Рекс Тіллерсон все більше виражає розчарування адміністрацією Трампа і, можливо, розглядає питання про свою відставку.