Поліція знайшла частини тіла загиблої на підводному човні Nautilus журналістки

Датська поліція знайшла частини тіла шведської журналістки Кім Уолл, яка померла при загадкових обставинах на субмарині Nautilus. Про це повідомляє Reuters.

Представник поліції розповів, що в п'ятницю були виявлені голова і ноги жінки. При цьому в черепі Уолл не було переломів.

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Зараз причину смерті Кім досі не вдалося встановити.

Як повідомляв УНІАН, після загадкового вбивства журналістки в Данії у винахідника підводного човна знайшли відео з розтинанням жінок. Шокуючий відеозапис було знайдено на жорсткому диску комп'ютера, вилученого у Мадсена.