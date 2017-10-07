Поліція знайшла частини тіла загиблої на підводному човні Nautilus журналістки
13:33, 07 жовтня 2017Світ
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Поліція виявила голову і ноги жінки. Причину її смерті досі не встановлено.
Ким Уолл / REUTERS
Датська поліція знайшла частини тіла шведської журналістки Кім Уолл, яка померла при загадкових обставинах на субмарині Nautilus. Про це повідомляє Reuters.
Представник поліції розповів, що в п'ятницю були виявлені голова і ноги жінки. При цьому в черепі Уолл не було переломів.
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Зараз причину смерті Кім досі не вдалося встановити.
Як повідомляв УНІАН, після загадкового вбивства журналістки в Данії у винахідника підводного човна знайшли відео з розтинанням жінок. Шокуючий відеозапис було знайдено на жорсткому диску комп'ютера, вилученого у Мадсена.
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