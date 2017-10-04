Після загадкового вбивства журналістки в Данії у винахідника підводного човна знайшли відео з обезголовлюванням жінок

У данського винахідника підводного човна "Наутілус" Петера Мадсена виявлено відео, на якому у жінок відрізають голову. Жертви в момент екзекуції ще живі. Відеозапис був знайдений на жорсткому диску комп'ютера, вилученого у Мадсена, передає Meduza з посиланням на BBC News.

Петер Мадсен підозрюється у вбивстві шведської журналістки Кім Валле, з якою він виходив у море на підводному човні. Мадсен заявив, що Валле загинула в результаті нещасного випадку, він злякався і викинув тіло в море.

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Обезголовлене тіло журналістки з відрізаними кінцівками було виявлено через два тижні після того, як Валле не повернулася з "Наутілуса".

Як повідомляв УНІАН, журналістка Кім Валле, яка співпрацювала як фрілансер з New York Times, Guardian і Vice, 10 серпня вирушила в плавання на найбільшому в світі приватному підводному човні «Наутілус». Крім неї на підводному човні був тільки винахідник судна Петер Мадсен, над матеріалом про якого вона працювала.

На наступний день Мадсен подав сигнал про допомогу, заявивши про неполадки на підводному човні. Незабаром після того, як Мадсена зняли з субмарини, вона затонула.

Спочатку Мадсен стверджував, що напередодні висадив журналістку на берег, але потім зізнався, що жінка померла. За версією Мадсена, причиною смерті Валле став нещасний випадок - нібито вона вдарилася об 70-кілограмовий люк.