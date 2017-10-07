У РФ проходять акції прихильників Навального: почалися затримання

Чотири співробітники поліції затримали літню жінку на неузгодженій акції в Самарі на підтримку політика Олексія Навального. Затримання показали на відеотрансляції «Ехо Москви», пише Дождь.

Координатор штабу Навального в Самарі Катерина Герасимова повідомила в твіттері, що організаторів і волонтерів акції затримали по дорозі на мітинг.

Раніше в Ставрополі затримали координатора штабу Івана Танського, коли він виходив зі свого будинку, повідомили у групі «Команда Навального|Ставрополь». Причина невідома.

У групі «Команда Навального | Пермь» повідомили, що затримали координатора штабу Максима Жиліна та доставили до Ленінського РВВС. Також був затриманий координатор штабу в Якутську.

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«Відкрита Росія» пише, що в Петербурзі затримали координатора руху Андрія Пивоварова.

Акції в підтримку Навального вже почалися в Хабаровську, Владивостоку, Читі і Комсомольськ-на-Амурі. У деяких містах вони не узгоджені з владою. Учасники акції вимагають звільнення Навального і допуск його на вибори президента Росії.

На початку жовтня Навальний оголосив про проведення всеросійської акції протесту в день народження президента Росії Володимира Путіна. У Москві і Санкт-Петербурзі акції не погодили. Сам Навальний знаходиться під арештом.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков нагадав, що несанкціоновані мітинги порушують російське законодавство. Він підкреслив, що його порушення переслідується за законом.