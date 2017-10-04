Навальний збирає всеросійську акцію протесту у день народження Путіна

Російський опозиційний політик Олексій Навальний оголосив про проведення 7 жовтня акцій протесту по всій Росії. Так, у 80 містах Росії, де були відкриті штаби Навального пройдуть мітинги, до яких закликають приєднатися всіх охочих, повідомляється на сайті політика.

"Головний захід пройде в Санкт-Петербурзі на Марсовому полі о 18:00. Ми чудово розуміємо, що саме для його запобігання й влаштована вся ця клоунада з "судами", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з повідомленням, у Москві була подана заявка на мітинг на Пушкінській площі, однак, влада міста відхилила її, не запропонувавши альтернативний майданчик.

"Значить знову в повній відповідності з постановою Конституційного суду Росії ми виходимо на Тверську о 14.00 на санкціоновані та повністю легальні заходи. Будь-яка точка на Тверській вулиці від Пушкінської до Манежної. Хочете - стійте, хочете - йдіть, хочете - лежіть, хочете - співайте", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Кремлі попередили, що влада буде "переслідувати за законом" за заклики вийти на несанкціоновані мітинги 7 жовтня - в день народження президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, 2 жовтня Навальний третій раз за рік був відправлений під арешт. Симоновський суд Москви присудив йому 20 діб арешту за пости в соціальних мережах із закликом виходити на мітинг в Нижньому Новгороді. Суд визнав Навального винним у повторному порушенні порядку організації масових акцій.