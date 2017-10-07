У Росії на акціях на підтримку Навального затримано більше ста осіб
19:36, 07 жовтня 2017Світ
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На акціях, що проходять в десятках російських містах, поліцією затримано 124 особи.
Ілюстрація REUTERS
У Росії на акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального, що проходять 7 жовтня в десятках міст, затримано більше ста осіб, повідомляє "ОВС-Інфо".
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Акція проводилася в день 65-річчя президента РФ Володимира Путіна. За даними проекту, затримано 124 учасника акцій у 23 містах. Зазначається, що в ряді випадків затримані вже відпущені з відділень поліції.
Як відомо, Навальний на даний час відбуває адміністративний арешт за заклики до проведення несанкціонованих акцій.
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