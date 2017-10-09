Лідер Каталонії має намір проголосити незалежність регіону найближчим часом

Глава каталонської автономії Карлес Пучдемон має намір найближчим часом проголосити незалежність Каталонії, якщо іспанський уряд не прийме пропозиції про посередництво.

Про це повідомляє DW.com.

"Ми відкрили двері, ми сказали "так" всім представленим нам можливостям про посередництво", - заявив Пучдемон у неділю, 8 жовтня, в інтерв'ю місцевому телебаченню.

Читайте такожУ Європарламенті засудили і референдум в Каталонії, і дії поліції

Каталонський парламент вже у вівторок, 10 жовтня, може оголосити про незалежність від Іспанії. Раніше Конституційний суд у Мадриді заборонив проводити засідання регіонального парламенту, на якому планувалося обговорювати результати референдуму. Пучдемон тим не менш планує виступити з промовою, при цьому переніс її на вівторок.

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой у питаннях прагнення Каталонії до незалежності на поступки не йде. У неділю він повторив свої висловлювання, що відмовляється "торгуватися про єдність країни", а також що Мадрид не буде вести переговори "під погрозами".