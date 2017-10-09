Франція не має наміру визнавати незалежність Каталонії

Франція відмовиться визнавати Каталонію як окрему державу в разі одностороннього оголошення іспанським регіоном своєї незалежності.

Про це у понеділок, 9 жовтня, заявила французький міністр у європейських справах Наталі Луазо, передає DW.com.

За її словами, результати референдуму про незалежність Каталонії, який ЄС визнав незаконним, не можуть визначати статус регіону.

"Криза має бути вирішена за допомогою діалогу на всіх рівнях іспанської політики", - заявила Луазо в інтерв'ю французькому телеканалу CNews. Якщо все ж Каталонія оголосить про незалежність, вона повинна відразу ж вийти з Європейського Союзу, попередила міністр.

Між тим глава каталонської регіональної адміністрації Карлес Пучдемон оголосив, що у вівторок, 10 жовтня, виступить з промовою в парламенті автономії в Барселоні. Очікується, що під час виступу він оголосить про незалежність регіону.

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У свою чергу прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой неодноразово давав зрозуміти, що налаштований безкомпромісно в питанні незалежності Каталонії. В інтерв'ю німецькій газеті Die Welt, опублікованому в неділю, 8 жовтня, голова іспанського кабінету запевнив, що відокремлення регіону не відбудеться: "Іспанія не буде розділена, і національну єдність буде збережено. Ми зробимо все, що дозволяє законодавство, щоб гарантувати це".

На референдумі про незалежність 1 жовтня 90 відсотків учасників голосування висловилися за вихід Каталонії зі складу Іспанії.