Експерти назвали бар на українській полярній станції одним з кращих у світі (відео)
19:19, 09 жовтня 2017Світ
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Дослідження розділили на 6 секцій - за кількістю континентів.
Експерти з випивки назвали бар на українській полярній станції одним з найкращих у світі
Експерти з випивки назвали бар української полярної станції одним з кращих в світі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Британські експерти з випивки у новій книзі розповіли про кращі на планеті місця, де можна випити чарку. Дослідження розділили на 6 секцій - за кількістю континентів.
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Тому в Антарктиді кращим британці назвали бар "Фарадей". "Він найбільш віддалений і найекстремальніший в світі, однак його відвідування однозначно змінить ваше життя", - підсумували автори.
Раніше в Китаї під ногами туристів почав "тріскатися" скляний міст.
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