Експерти назвали бар на українській полярній станції одним з кращих у світі (відео)

Експерти з випивки назвали бар української полярної станції одним з кращих в світі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Британські експерти з випивки у новій книзі розповіли про кращі на планеті місця, де можна випити чарку. Дослідження розділили на 6 секцій - за кількістю континентів.

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Тому в Антарктиді кращим британці назвали бар "Фарадей". "Він найбільш віддалений і найекстремальніший в світі, однак його відвідування однозначно змінить ваше життя", - підсумували автори.

Раніше в Китаї під ногами туристів почав "тріскатися" скляний міст.