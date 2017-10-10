Великобританія може вийти з ЄС без укладення договору з Брюсселем

Уряд Великобританії готується до виходу з ЄС без укладення договору з Брюсселем. Про це в понеділок, 9 жовтня, заявила прем'єр-міністерка країни Тереза ​​Мей, виступаючи в британському парламенті, передає Deutsche Welle. За її словами, хоча успіх переговорів про Brexit відповідає "фундаментальним" інтересам країни, уряд повинен "передбачити всі можливості".

Питання про подальші взаємини між Лондоном і Брюсселем повинні бути вирішені до кінця березня 2019 року, коли Великобританія офіційно вийде зі складу ЄС. При цьому, відкриваючи п'ятий раунд переговорів, обидві сторони демонструють небажання йти на поступки. Переговори у Брюсселі почалися 9 жовтня за відсутності головного переговірника з боку ЄС Мішеля Барньє і британського міністра з питань Brexit Девіда Девіса.

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Тереза ​​Мей закликала Брюссель проявити "велику гнучкість" у переговорному процесі. "Лондон запропонував нову глибину і особливе партнерство між Великою Британією та ЄС", - зазначила вона, вказавши на підготовлені пропозиції щодо торгівлі і митних правил. "М'яч тепер на стороні Брюсселя", - заявила британська прем'єрка.

У Брюсселі відразу відреагували на закид. "М'яч знаходиться виключно на половині поля Сполученого Королівства", - заявив представник Євросоюзу. Питання про нове партнерство з Лондоном, вважають в ЄС, можуть вирішуватися тільки після отримання чітких відповідей щодо виконання фінансових зобов'язань Лондона перед Брюсселем, а також вирішення низки суттєвих питань, включаючи гарантії дотримання прав громадян ЄС, які проживають в Великобританії.

П'ятий раунд переговорів триватиме до 12 жовтня і стане останнім перед самітом ЄС, що відбудеться 19-20 жовтня і на якому повинні бути підбиті попередні підсумки переговорів по Brexit.