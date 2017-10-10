Google перевіряє російське втручання у вибори в США

Американська компанія Google проводить ретельну перевірку спроб використовувати її ресурси та інтернет-майданчик у політичних цілях. Про це повідомив прес-секретар компанії, передає РБК з посиланням на Reuters.

«Ми займаємося доскональною перевіркою випадків зловживання нашими системами, працюємо з дослідниками, а також із іншими компаніями і надамо допомогу в проведенні поточних досліджень», — зазначив представник Google.

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Газета Financial Times додає, що Google має суворі рекламні політики і має намір добиватися їх дотримання.

«У нас є низка суворих рекламних правил, у тому числі обмеження на виявлення цільової аудиторії політичних оголошень і заборона на таргетинг за расовою або релігійною ознакою», — підкреслив прес-секретар IT-компанії.

Також дослідженням причетності Росії до політичних рекламних кампаній у США під час президентських виборів 2016 року зайнялися і в іншій американській IT-компанії Microsoft. Reuters повідомив, що в організації почали вивчати можливість купівлі російськими агентами на своїх майданчиках реклами, яка могла б вплинути на результат виборів.

Раніше газета The Washington Post повідомила, що компанія Google знайшла докази спроб втручання Росії у президентські вибори в США у 2016 році. У корпорації, зокрема, встановили, що російські агенти витратили десятки тисяч доларів на придбання рекламних площ з метою поширення дезінформації через Google, Youtube, Gmail і рекламну мережу DoubleClick.