Google знайшла докази російського втручання у вибори президента США

Компанія Google виявила докази спроб втручання Росії у президентські вибори у США в 2016 році. Про це у понеділок, 9 жовтня, повідомляє газета The Washington Post з посиланням на людей, знайомих із розслідуванням, проведеним інтернет-гігантом, пише DW.

В корпорації, зокрема, встановили, що російські агенти витратили десятки тисяч доларів на придбання рекламних площ із метою поширення дезінформації через Google, Youtube, Gmail і рекламну мережу DoubleClick. Як пише американське видання, в ході розслідування Google з'ясувалося, що ці оголошення не виходили з вже відомої, афільованої з Кремлем "фабрики тролів", що розміщували політичну рекламу на Facebook під час президентської кампанії. Дані обставини, на думку The Washington Post, доводять, що російські зусилля по поширенню дезінформації в інтернеті виявилися набагато серйознішими, ніж вважали раніше.

За інформацією видання, Google виявила "російський слід" на своїх платформах, аналізуючи інформацію, отриману від Twitter. Сервіс мікроблогів надає розробникам платний доступ до всієї бази повідомлень, розміщеної в мережі, починаючи з 2006 року. В результаті в Google змогли зв'язати деякі російські акаунти в Twitter з акаунтами, які використовували сервіси Google для придбання і розміщення політично орієнтованої реклами.

Google почав розслідування у зв'язку з тиском американського Конгресу на IT - компанії, який вимагав визначити, як російські агенти використовували соціальні медіа, онлайн-рекламу та інші інтернет-інструменти, щоб вплинути на президентські вибори 2016 року. У корпорації поки що не коментують затвердження The Washington Post.

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У корпорації поки що не коментують заяви американського видавництва. Люди, знайомі з ходом внутрішнього розслідування, стверджують, що в Google вивчають блок рекламних оголошень загальною вартістю менш 100 тисяч доларів і намагаються розібратися, чи всі вони прийшли від тролів або деякі були зроблені з легальних російських рахунків.

16 вересня компанія Facebook повідомила, що виявила та вилучила близько 3000 політичних рекламних оголошень на суму 100 тис. доларів. Вони були розміщені з липня 2015 року по травень 2017 року і оплачені з 470 фейкових сторінок і облікових записів, пов'язаних один з одним і, ймовірно, управлялися з Росії.

28 вересня Twitter оголосив про блокування понад 200 облікових записів в зв'язку з розслідуванням можливого втручання Росії у президентські вибори в США.

1 листопада керівництво Facebook і Twitter дадуть свідчення перед комітетом американського Конгресу, що займаються розслідуванням втручання Москви у президентські вибори в США. Чи отримає подібне запрошення Goggle поки невідомо.