Мер столиці Каталонії висловилася проти самопроголошення незалежності

Очільниця Барселони Ада Колау ввечері у понеділок, 9 жовтня, висловилася проти одностороннього проголошення незалежності Каталонії.

Як передає DW.com, на її переконання, результати референдуму, який відбувся 1 жовтня, не є "підставою для проголошення незалежності".

Колау закликала прем'єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя відкликати спрямовані до Каталонії додаткові сили поліції. На думку мера Барселони, Рахой також не повинен був позбавляти влади каталонські установи. "Не ухвалюйте жодних рішень, які можуть підірвати можливість для діалогу та посередництва. Це найсміливіше, що ви можете зробити на даний момент", - наголосила Колау, звертаючись до Маріано Рахоя та каталонського лідера Карлеса Пучдемона. Вона переконана, що зараз потрібні "жести примирення з обох сторін", а не посилення напруги.

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У парламенті Каталонії ввечері у вівторок, 10 жовтня, може відбутися засідання, на якому глава автономії Карлес Пучдемон планує оголосити про незалежність регіону.