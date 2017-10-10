"Останні джедаї": з’явився офіційний трейлер нового епізоду "Зоряних війн" (відео)

З'явився офіційний трейлер «Зоряних війн. Епізод VIII: Останні джедаї», що за кілька годин набрав майже півмільйона переглядів.

Трейлер оприлюднено на офіційному YouTube-каналі саги.

Так, Кайло Рен прагне помститися за свою поразку, а легендарний Люк Скайуокер починає тренувати Рей. Колишній штурмовик Фінн, що перейшов на бік повстанців, намагається активно боротися зі злом.

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Цікаво, що в трейлері показали також Чуї та Лею, яку зіграла Керрі Фішер, до того, як померла у грудні минулого року.

Перед Кайло Реном постане вибір, чи вбити свою мати, як він це зробив зі своїм батьком Ханом Соло. А Рей, вочевидь, як і попередні герої-джедаї зіштовхнеться зі спокусою перейти на темний бік Сили.

Прем’єра нового епізоду відбудеться 15 грудня 2017 року.