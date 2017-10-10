"Останні джедаї": з’явився офіційний трейлер нового епізоду "Зоряних війн" (відео)
Перед Кайло Реном постане вибір, чи вбити свою мати, як він це зробив зі своїм батьком Ханом Соло.
З'явився офіційний трейлер «Зоряних війн. Епізод VIII: Останні джедаї», що за кілька годин набрав майже півмільйона переглядів.
Трейлер оприлюднено на офіційному YouTube-каналі саги.
Так, Кайло Рен прагне помститися за свою поразку, а легендарний Люк Скайуокер починає тренувати Рей. Колишній штурмовик Фінн, що перейшов на бік повстанців, намагається активно боротися зі злом.
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Цікаво, що в трейлері показали також Чуї та Лею, яку зіграла Керрі Фішер, до того, як померла у грудні минулого року.
Перед Кайло Реном постане вибір, чи вбити свою мати, як він це зробив зі своїм батьком Ханом Соло. А Рей, вочевидь, як і попередні герої-джедаї зіштовхнеться зі спокусою перейти на темний бік Сили.
Прем’єра нового епізоду відбудеться 15 грудня 2017 року.