У крові акторки Керрі Фішер із "Зоряних воєн" знайшли кілька видів наркотиків - ЗМІ

В організмі акторки Керрі Фішер, яка померла 27 грудня 2016 року, знайшли героїн, кокаїн, метадон, а також алкоголь.

Про це з посиланням на повний токсикологічний звіт коронера пише People, передає Медуза.

Як уточнює TMZ, експерти також виявили сліди морфіну, кодеїну, оксикодону і МДМА (екстазі). Відзначається, що кокаїн акторка прийняла не раніше, ніж за три дні до смерті.

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Як відзначає LA Times, за інформацією експертів, наркотичні речовини в крові Фішер були в той момент, коли вона відчула себе погано на борту літака і була госпіталізована 23 грудня 2016 року.

Лікарі відзначили також ймовірність того, що актриса прийняла і героїн, проте в якій кількості та яким шляхом наркотик потрапив в організм Керрі Фішер, встановити неможливо.

Чи вплинули виявлені наркотики і алкоголь на погіршення стану і смерть Фішер, встановити не вдалося. У документі сказано, що в акторки були проблеми з серцем, а офіційна причина смерті — апное (зупинка дихання) у сні та «невизначені фактори».

«Моя мама боролася з пристрастю до наркотиків і психічними захворюваннями все своє життя. У підсумку від цього вона і померла», — розповіла в коментарі People донька Фішер Біллі Люрд.

Зазначимо, що Фішер страждала біполярним афективним розладом.

Нагадаємо, Фішер летіла з Лондона до Лос-Анджелес 23 грудня 2016 року, коли у неї стався серцевий напад. Акторку зняли з рейсу і відвезли в найближчу лікарню, де вона померла 27 грудня.

Акторка Кері Фішер відома насамперед роллю принцеси Леї в кіноепопеї «Зоряні війни». Прем'єра останньої картини з участю Фішер — «Зоряні війни: останні джедаї» — запланована на грудень 2017 року.