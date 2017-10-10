Поліція посилила заходи безпеки в Барселоні

За кілька годин до початку засідання парламенту Каталонії, на якому, як очікується, глава регіонального уряду Карлес Пучдемон може оголосити про незалежність регіону від Іспанії, поліція посилює заходи безпеки. Як повідомляє у вівторок, 10 жовтня, агентство AP, поліція і цивільна гвардія взяли під охорону громадські будівлі і закрили доступ в парк навколо парламенту Каталонії в Барселоні, як пише DW.

Виступ Пучдемона очікується о 18.00 годині. До цього часу прихильники незалежності Каталонії мають намір почати маніфестацію перед парламентом. Кількома днями раніше на вулиці вийшли сотні тисяч противників відділення регіону від Іспанії.

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1 жовтня у Каталонії пройшов референдум про незалежність. Як оголосила регіональна влада, в ньому взяли участь 42,3 відсотка виборців (2,26 млн осіб), з яких 2 млн проголосували за незалежність. Уряд Іспанії назвав плебісцит антиконституційним, посилені наряди поліції закривали виборчі дільниці і вилучали урни та бюлетені. У сутичках із силами правопорядку постраждали близько 900 осіб.

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив, що в Каталонії "не було референдуму, а було інсценування" і пригрозив позбавити її статусу автономії. У свою чергу Єврокомісія закликала уряд країни і влади Каталонії до діалогу. Франція і Німеччина заявили про свою солідарність з Мадридом.