Трамп запропонував Тіллерсону помірятися рівнем IQ

Президент США Дональд Трамп запропонував порівняти його результати тесту на визначення коефіцієнта інтелекту (IQ) і держсекретаря США Рекса Тіллерсона. Про це він заявив в інтерв'ю Forbes.

Так Трамп відреагував на повідомлення, що Тіллерсон назвав його ідіотом.

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«Я думаю, що це фейкові новини, але якщо він це сказав, то нам доведеться порівнювати IQ тести. І я можу сказати, хто переможе», — сказав Трамп.

Раніше телеканал NBC опублікував на своєму сайті матеріал, де йшлося, що Тіллерсон цього літа в розмові з чиновниками в Пентагоні нібито назвав Трампа словом «moron», яке можна перекласти як «ідіот» або «дурень».