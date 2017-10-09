Трамп і впливовий сенатор США обмінялися різкими звинуваченнями перед рішенням щодо Ірану

Президент США Дональд Трамп і голова комітету Сенату з міжнародних справ Боб Коркер обмінялися взаємними звинуваченнями.

Як передає Радіо Свобода, Трамп звинуватив сенатора-республіканця у відповідальності за «жахливу» угоду з Іраном 2015 року, а Коркер сказав, що президент штовхає США на шлях «третьої світової війни».

«Сенатор Боб Коркер «благав» мене підтримати його на майбутніх виборах у Теннессі. Я сказав «ні» і він вибув (сказав, що не зможе виграти без моєї підтримки), – написав Трамп 8 жовтня у Twitter. – Він також хотів стати держсекретарем, але я сказав: ні, дякую. Він також значною мірою несе відповідальність за жахливу угоду з Іраном».

У відповідь на це Боб Коркер написав: «Шкода, що Білий дім перетворився на центр денного догляду за дорослими. Сьогодні вранці хтось, очевидно, пропустив свою зміну».

Також в інтерв’ю 8 жовтня виданню The New York Times Коркер сказав, що Трамп ставиться до своєї посади в Білому домі, як до «реаліті-шоу» з «божевільними погрозами» іншим країнам, які можуть поставити країну «на шляху третьої світової війни».

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«Він турбує мене. Він має турбувати кожного, кому небайдужа наша нація», – додав Коркер.

Президент США Дональд Трамп давно критикує міжнародну угоду щодо ядерної програми Ірану, укладену в 2015 році між Тегераном і шістьма світовими лідерами. Відповідно до чинного законодавства США, до 16 жовтня адміністрація США має вчергове засвідчити Конгресові, що Іран дотримується угоди, якщо ж цього не станеться, Коркер як голова комітету Сенату з міжнародних справ відіграватиме ключову роль у визначенні, чи поновлювати санкції проти Ірану, які нині зупинені завдяки ядерній угоді. Загалом Конгрес матиме 60 днів на те, щоб вирішити це питання.