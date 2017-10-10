Лідера Каталонії негайно заарештують, якщо він проголосить незалежність - Іndependent

Іспанська поліція готова негайно затримати лідера Каталонії Карлеса Пучдемона, якщо він оголосить незалежність автономії від Іспанії. Про це пише The Іndependent з посиланням на джерела, знайомі з планами уряду.

За словами співрозмовника агентства, остаточне рішення про дії силовиків ще не прийнято. Проте в Каталонії дислоковані офіцери поліції Іспанії, які готові приєднатися до рейду, якщо каталонська поліція спробує захистити Пучдемона.

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Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня поліція посилила заходи безпеки в Барселоні. Правоохоронці взяли під охорону громадські будівлі і закрили доступ в парк навколо парламенту Каталонії, де глава уряду може оголосити про незалежність регіону від Іспанії.