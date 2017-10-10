Туск закликав не проголошувати незалежність Каталонії

Глава Європейської Ради Дональд Туск закликав лідера Каталонії Карлеса Пучдемона не проголошувати незалежність від Іспанії, як повідомляє "Радіо свобода".

Виступаючи у вівторок на форумі регіонального єдності ЄС в Брюсселі, Туск заявив, звертаючись особисто до каталонського лідера, про необхідність дотримуватися конституції країни і не приймати рішень, які зроблять неможливим діалог з Мадридом.

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Глава Європейської Ради повідомив, що закликав також прем'єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя знайти шляхи мирного врегулювання конфлікту навколо Каталонії.

Раніше проти одностороннього оголошення незалежності Каталонії і підтримку єдності Іспанії виступили Франція та Німеччина.

Сьогодні очікується виступ Пучдемона в каталонському парламенті, де він може оголосити про вихід автономної області зі складу Іспанії.