Туск закликав не проголошувати незалежність Каталонії
Глава Європейської Ради повідомив, що закликав також прем'єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя знайти шляхи мирного врегулювання конфлікту навколо Каталонії.
Глава Європейської Ради Дональд Туск закликав лідера Каталонії Карлеса Пучдемона не проголошувати незалежність від Іспанії, як повідомляє "Радіо свобода".
Виступаючи у вівторок на форумі регіонального єдності ЄС в Брюсселі, Туск заявив, звертаючись особисто до каталонського лідера, про необхідність дотримуватися конституції країни і не приймати рішень, які зроблять неможливим діалог з Мадридом.
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Глава Європейської Ради повідомив, що закликав також прем'єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя знайти шляхи мирного врегулювання конфлікту навколо Каталонії.
Раніше проти одностороннього оголошення незалежності Каталонії і підтримку єдності Іспанії виступили Франція та Німеччина.
Сьогодні очікується виступ Пучдемона в каталонському парламенті, де він може оголосити про вихід автономної області зі складу Іспанії.