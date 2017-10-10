Дві дружини Трампа публічно посварились за статус першої леді США (відео)
20:35, 10 жовтня 2017Світ
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Колишня і нинішня дружини Дональда Трампа вступили у публічну дискусію.
Дві дружини Дональда Трампа публічно сваряться за статус першої леді США
Дві дружини Дональда Трампа, Іванна та Меланія, публічно сваряться за статус першої леді США. Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Спершу в місцевому ранковому шоу Іванна - мати дорослих дітей Трампа, зокрема Іванки, яка має офіційну посаду радниці в Білому домі - заявила: саме вона має право називатися першою леді. Адже у Трампа була першою.
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Меланія не забарилася з відповіддю, передавши через речницю: "Іванні просто не вистачає уваги".
Як повідомляв УНІАН, Трамп запропонував Тіллерсону помірятися рівнем IQ.
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