Дві дружини Трампа публічно посварились за статус першої леді США (відео)

Дві дружини Дональда Трампа, Іванна та Меланія, публічно сваряться за статус першої леді США. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Спершу в місцевому ранковому шоу Іванна - мати дорослих дітей Трампа, зокрема Іванки, яка має офіційну посаду радниці в Білому домі - заявила: саме вона має право називатися першою леді. Адже у Трампа була першою.

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Меланія не забарилася з відповіддю, передавши через речницю: "Іванні просто не вистачає уваги".

Як повідомляв УНІАН, Трамп запропонував Тіллерсону помірятися рівнем IQ.