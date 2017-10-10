Шотландія хоче визначити своє майбутнє після Brexit

Шотландці повинні мати можливість обрати своє майбутнє, як тільки будуть визначені умови Брекзіта. Про це заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, виступаючи у вівторок перед соратниками по партії, передає "Радіо Свобода".

Стерджен також закликала Євросоюз засудити жорсткі дії іспанської поліції під час референдуму про незалежність Каталонії.

9 жовтня учасники щорічної конференції Шотландської національної партії висловили солідарність з прихильниками виходу Каталонії зі складу Іспанії.

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В кінці березня 2017 року Стерджен подала британському прем'єру Терезі Мей запит про проведення нового референдуму про незалежність Шотландії – до весни 2019 року.

Попереднє голосування з цього питання відбулося у вересні 2014 року. Тоді близько 55 відсотків шотландців воліли залишитися у складі Сполученого Королівства.