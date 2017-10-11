Times: британські політики за високі гонорари допомагають пропаганді Путіна

Times розповідає про питання, які виникли до британських політиків у зв'язку з їхніми регулярними виступами на телеканалі RT. Газета порахувала, що з тих пір, як у 2015 році лідером лейбористів став Джеремі Корбін, міністри тіньового кабінету виступали у програмах телеканалу 26 разів, а представники Консервативної партії робили це ще й за високі гонорари, що доходили до тисячі фунтів стерлінгів за участь у програмі, передає Бі-бі-сі.

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Міністр нинішнього уряду Майкл Гоув поцікавився, чому депутати з'являються на, як він висловився, кремлівському пропагандистському каналі. Один з політичних блогерів заступився за політиків, висловивши думку, що RT пропонує відкриту платформу для дискусій.

Високопоставлені консерватори задекларували гонорари, що обчислюються тризначними сумами, отримані за виступи в сатиричному шоу того ж каналу. Замість того, щоб прислухатися до думки регулятора Ofcom, який неодноразово виносив RT зауваження, політики ходять в ефіри цього телеканалу хто з почуття ідеологічної симпатії, хто - з жадібності, а хто і просто з бажання охопити максимальну аудиторію.

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Times вважає, що британські політики асистують кремлівській пропаганді. RT, на думку видання, робить все можливе, щоб мімікрувати під "нормальне" джерело інформації. Тому для каналу так важлива присутність в ефірі відомих західних політиків.

Times вважає, що для ключових фігур обох партій настав час все-таки визначитися, на чиєму вони боці. Політики повинні були прислухатися до думки регулюючих органів і чинити опір звабленню з боку недобросовісних пропагандистів, пише газета.

Як повідомляв УНІАН, Facebook і Twitter опинилися під вогнем звинувачень вашингтонських політиків. Причиною стало передбачуване російське втручання в американські президентські вибори.