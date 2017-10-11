Туманне майбутнє Brexit: Туск вперше публічно визнав, що переговори Британії та ЄС можуть провалитися

Усі британські газети пишуть, що майбутнє Brexit стає день за днем все більш туманним. Серед політиків і чиновників все частіше виникають розмови про те, що ж робити, якщо у встановлені строки не вдасться досягти ніяких офіційних домовленостей між Британією і ЄС, передає Бі-бі-сі.

Daily Telegraph розповідає, що після того, як у вівторок переговори про Brexit були остаточно поставлені на паузу, Дональд Туск вперше публічно визнав, що представники ЄС вже серйозно ставляться до перспективи нульового результату переговорів.

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На його думку, якщо переговори будуть настільки ж повільно і малорезультативно просуватися далі, сторонам доведеться задуматися, куди ж все це призведе.

Критичні стріли летять і в Терезу Мей. Financial Times пише, що прихильники "брексита", в тому числі колишній лідер Партії незалежності Великобританії Найджел Фарадж, стверджують, що сама прем'єр-міністр, яка проголосувала на референдумі за збереження членства в ЄС, не вірить у "брексит", через що і гальмується весь процес. Газети відзначають, що Мей пішла від відповіді, як би вона, перебуваючи на своїй нинішній посаді, проголосувала б на новому референдумі.

FT нагадує, що свого часу малий ентузіазм з приводу власного вибору на референдумі дозволив ряду консерваторів-прихильників "брексита" підтримати її на виборах лідера консервативної партії. Що ж думає прем'єр-міністр тепер і як би вона голосувала, з'ясувати не вдалося.