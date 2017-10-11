Мадрид поставив Каталонії ультиматум

Мадрид закликав каталонську регіональну адміністрацію офіційно пояснити, чи вона проголосила незалежність. Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой у середу, 11 жовтня, після засідання уряду, як пише DW.

За його словами, кабінет міністрів вирішив направити офіційний запит Барселоні, перш ніж прийняти інші заходи, передбачені статтею 155 іспанської Конституції.

"Відповідь голови каталонської адміністрації визначить майбутні події, які відбудуться в найближчі кілька днів", - попередив Рахой, додавши, що він має намір діяти "обережно і відповідально".

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Напередодні депутати каталонського парламенту прийняли документ про незалежність республіки. Крім іншого, в ньому сказано: "Ми засновуємо Каталонську республіку як незалежну і суверенну державу". Серед тих, хто підписали декларацію також був голова Каталонії Карлес Пучдемон. При цьому, як заявив в інтерв'ю dpa представник каталонського регіонального уряду, мова йде про "символічне" проголошення незалежності, а документ є декларацією про наміри.

"Зараз черга Рахоя робити хід. Нас попросили натиснути на гальма, і ми це зробили", - заявив представник уряду автономії. Він підкреслив, що в Барселоні хочуть почати діалог та отримати пропозиції про посередництво в переговорах від різних організацій і держав".

Раніше Карлес Пучдемон анонсував перед каталонськими депутатами створення незалежної республіки, однак він тут же оголосив, що офіційне проголошення суверенітету відкладається на кілька тижнів. Своє рішення про незалежність він обґрунтував результатами референдуму, який відбувся 1 жовтня і в якому брали участь 43 відсотки каталонців від 5,3 млн, які мають право голосу. З них 90 відсотків висловилися за суверенітет. Цей референдум був оголошений Конституційним судом Іспанії незаконним, а його результати анульовано.