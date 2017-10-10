Лідер Каталонії закликав відкласти оголошення незалежності, поліція оточила парламент

Голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон закликав регіональний парламент відкласти оголошення незалежності, щоб налагодити діалог з Мадридом щодо питання про вихід з Іспанії. Про це повідомляє Русская служба ВВС.

За його словами, в результаті референдуму, який пройшов 1 жовтня, автономія отримала мандат від народу, щоб стати незалежною державою.

"Мільйони жителів Каталонії вважають єдиним варіантом те, щоб Каталонія стала незалежною державою", - заявив Пучдемон.

Виступ було заплановано на 18:00 за місцевим часом, проте в останній момент було відкладено на годину у зв'язку з необхідністю додаткових консультацій.

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На початку виступу Пучдемон заявив, що "не планує ніяких погроз або образ", а хоче "деескалації напруженості".

"Стало очевидним, що це вже не внутрішні проблеми. Ситуація в Каталонії в даний час є європейським питанням", - заявив він.

У Барселоні у вівторок були посилені заходи безпеки. Територія парламенту Каталонії і парк Цитаделі, в якому він знаходиться, повністю оточені каталонською поліцією.

Місцеві жителі прийшли до огорожі парку. Люди принесли каталонські естелади (прапори за незалежність), плакати з написом "демократія" і гвоздики. Біля будівлі парламенту встановлено екран, де транслюється звернення Пучдемона.

Уряд Іспанії, що стикнувся з найсерйознішою політичною кризою в країні після спроби військового перевороту 1981 року, попередив, що негайно відповість на будь-яку односторонню декларацію незалежності і вживе заходів "для відновлення закону і демократії".

Референдум про незалежність, який не визнають ні іспанська влада, ні Євросоюз, і який ще до проведення був заморожений Конституційним судом королівства, пройшов 1 жовтня.

90 відсотків від 2,3 млн каталонців, які прийшли на невизнаний і заборонений Мадридом референдум, проголосували за відділення від Іспанії. Явка при цьому, за даними каталонської влади, склала 43%.

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Близько 900 чоловік постраждали в результаті дій поліції, що намагалася не допустити проведення голосування. В результаті зіткнень учасників референдуму і поліцейських травми отримали 33 правоохоронця.

Пізніше уряд Іспанії приніс Каталонії вибачення за жорсткі дії поліції в ході референдуму, звинувативши при цьому каталонську владу в організації незаконного голосування.