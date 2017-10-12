Програми "Лабораторії Касперського" шукали на комп'ютерах засекречені документи - WSJ
Американські спецслужби провели експерименти з використанням програми.
Програми "Лабораторії Касперського" використовувалися для сканування комп'ютерів і пошуку на них засекречених документів.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на діючих і колишніх чиновників американської адміністрації, передає Дождь.
Співрозмовники газети розповіли, що антивірусні програми "Лабораторії Касперського" сканують системи комп'ютерів і разом з вірусами шукають "такі терміни, як "надсекретно", які могли бути написані на засекречених урядових документах, а також секретні кодові назви урядових програм США".
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Американські спецслужби провели експерименти з використанням програми. Ці експерименти "привели чиновників до висновку, що програми "Касперського" використовувалися для пошуку секретних даних", - пише видання.
Газета відзначає, що число комп'ютерів, до яких отримала доступ програма, поки не відомо. Також неясно, чи були таким чином вкрадені які-небудь секретні матеріали.
Напередодні ЗМІ повідомили, що про небезпеку програм "Касперського" США попередив Ізраїль. Ізраїльські спецслужби, за інформацією газети, виявили в програмах російської компанії хакерські інструменти, використовувані АНБ. Вони запідозрили програми "Лабораторії Касперського" в крадіжці цієї інформації.