Програми "Лабораторії Касперського" шукали на комп'ютерах засекречені документи - WSJ

Програми "Лабораторії Касперського" використовувалися для сканування комп'ютерів і пошуку на них засекречених документів.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на діючих і колишніх чиновників американської адміністрації, передає Дождь.

Співрозмовники газети розповіли, що антивірусні програми "Лабораторії Касперського" сканують системи комп'ютерів і разом з вірусами шукають "такі терміни, як "надсекретно", які могли бути написані на засекречених урядових документах, а також секретні кодові назви урядових програм США".

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Американські спецслужби провели експерименти з використанням програми. Ці експерименти "привели чиновників до висновку, що програми "Касперського" використовувалися для пошуку секретних даних", - пише видання.

Газета відзначає, що число комп'ютерів, до яких отримала доступ програма, поки не відомо. Також неясно, чи були таким чином вкрадені які-небудь секретні матеріали.

Напередодні ЗМІ повідомили, що про небезпеку програм "Касперського" США попередив Ізраїль. Ізраїльські спецслужби, за інформацією газети, виявили в програмах російської компанії хакерські інструменти, використовувані АНБ. Вони запідозрили програми "Лабораторії Касперського" в крадіжці цієї інформації.