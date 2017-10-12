Розвідка Ізраїлю повідомила США, що хакери з РФ крадуть дані через антивірус Касперського - ЗМІ

Ізраїльські розвідники виявили використання хакерами російського уряду антивірусного програмного забезпечення "Лабораторії Касперського" для викрадення даних. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

За даними видання The New York Times, яке вперше повідомило про цю історію, ізраїльські розвідники, які два роки тому проникли у мережу Касперського, попередили своїх американських колег про втручання Росії.

Це призвело до прийняття лише у минулому місяці рішення у Вашингтоні щодо видалення програмного забезпечення "Лабораторії Касперського" з урядових комп'ютерів.

Читайте такожУ Конгресі США подали запит на документи по "Лабораторії Касперського"

Напередодні видання The Washington Post також повідомило, що ізраїльські шпигуни виявили у мережі "Касперського" хакерські інструменти, які могли бути отримані лише від Агентства національної безпеки США.

Після розслідування, в АНБ з'ясували, що ці інструменти знаходяться в уряді Росії.

Виданню NYT стало відомо про один з епізодів, коли були викрадені документи співробітника АНБ, які зберігалися на домашньому комп'ютері, де встановлене антивірусне програмне забезпечення Kaspersky.

Раніше УНІАН повідомляв, що російським кіберзлочинцям у 2015 році вдалося викрасти секретну інформацію з комп'ютерів Агентства національної безпеки США. За даними WSJ, росіяни змогли отримати доступ до комп'ютерів АНБ з допомогою антивірусних програм "Лабораторії Касперського", встановлених на комп'ютерах компанії-підрядника, що працювала з Агентством.