Росія здійняла істерику через спущені триколори з дипломатичних будівель у США

Росія висловила США протест у зв’язку з тим, що російські прапори начебто були викрадені з зачиненого консульства в Сан-Франциско, однак Вашингтон заперечив факт викрадення, передає Reuters.

"Остання ганебна подія. У Сан-Франциско (російські) прапори були викрадені з будівлі Консульства Росії у Сан-Франциско", - заявило російське посольство в Сполучених Штатах у своєму російськомовному профілі Twitter.

"Ми вимагаємо, щоб американська влада повернула нашу державну символіку", – написали дипломати разом із зображеннями спустошеного флагштоку на вершині будівлі консульства.

Читайте такожОбмін дипломатичними ударами Росії та США

Державний департамент США заявив про іншу версію події.

"Прапори в колишніх російських консульських об'єктах у Сан-Франциско були шанобливо спущені і надійно зберігаються в кожній з будівель", - заявив в електронному листі чиновник Державного департаменту США.

Російське посольство у Вашингтоні не було доступно для коментарів після відповіді Держдепу.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада США висунула вимогу до Російської Федерації закрити консульство в Сан-Франциско і зменшити кількість російських дипломатів у Вашингтоні і Нью-Йорку. Таким чином адміністрація президента Дональда Трампа здійснила заходи у відповідь на рішення РФ про висилку американських дипломатів з дипломатичних відомств в Росії.