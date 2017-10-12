У Туреччині парапланерист вижив після втрати контролю над парашутом (відео)

Кьяртан Гудмундсон з Ісландії літав над Середземним морем, коли втратив контроль над своїм парашутом.

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Він почав стрімко падати, постійно обертаючись. Страшного удару об воду завадив лише запасний парашут. Тому спортсмен опинився під водою, накритий власним парашутом.

Але рятівний жилет допоміг йому піднятися на поверхню.