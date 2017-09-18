Під час виступу Злати Огневич на Хмельниччині ураган зніс сцену (відео)

У неділю, 17 вересня, українська співачка Злата Огневич виступала у Хмельницькій області, в місті під назвою Городок.

Концерт був на відкритому майданчику і під час виконання хіта "Танцювати" почався неймовірний вітер і сценічні конструкції почали падати, а разом і з ними ураган зірвав дах сцени. Вже через тридцять секунд місто, через стихію, було повністю відключено від світла. І Злата Огневич змушена була закінчити свій концерт на одній з головних площ.

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Про цей інцидент Огневич повідомила на своїй сторінці в Facebook. Співачка опублікувала кілька відео, які передають ситуацію на її концерті.

"Той випадок, коли людина безсила проти природи...Так чудово починався вечір і так несподівано він завершився! Улюблена моя команда, спасибі, що не піддалися паніці і тримали оборону проти урагану до останнього!", - написала вона

Після повного відключення електроенергії публіка на площі скандувала Златі "молодець" в надії, що світло з'явиться і концерт продовжиться, але наслідки стихії у Хмельницькій області довелося ще довго ліквідувати.