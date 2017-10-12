ОАЕ згортають свою дипмісію в Північній Кореї

Слідом за владою Катару і Кувейту, міністерство закордонних справ і міжнародного співробітництва Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) оголосило про припинення дипмісії в КНДР і аналогічні заходи щодо північнокорейського дипломата, передає gulfnews.com.

Читайте такожЄвросоюз посилив санкції проти КНДР У заяві відомства сказано, що ОАЕ оголошують про припинення місії посла-нерезидента КНДР і припинення місії свого посла в Пхеньяні. Крім цього, ОАЕ припиняють видачу нових в'їзних віз для громадян Північної Кореї і призупиняють видачу нових ліцензій для будь-яких північнокорейських компаній.

За неофіційними даними в ОАЕ проживає близько 1300 північнокорейських робітників. Раніше Південна Корея і Японія чинили тиск на держави Перської затоки, щоб припинити використання північнокорейських робітників, доходи яких за допомогою грошових переказів приносять користь режиму в Пхеньяні.

Нагадаємо, у вересні Кувейт дав послу КНДР місяць для того, щоб залишити країну і припинив видавати візи всім північнокорейцям.

Катар також заявив, що не буде продовжувати візи для північнокорейських робітників, причому останні дозволи на роботу закінчуються в кінці 2018 року.

В даний час в Кувейті працюють від 2000 до 2500 північнокорейців, а в Катарі - 1000 осіб.