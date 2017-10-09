Глава Пентагону закликав готуватися до військового конфлікту з КНДР

Міністр оборони США Джим Меттіс заявив, що американські військові повинні готуватися до силових варіантів вирішення ситуації з Північною Кореєю. Про це у понеділок, 9 жовтня, повідомляє Reuters.

«Єдине, що може зробити Армія США, — бути готовою до того, що у нас є військові варіанти, які наш президент може використовувати при необхідності», — сказав Меттіс у своєму виступі на щорічній конференції американської армії.

Він нагадав, що Вашингтон і ООН продовжують робити дипломатичні зусилля для вирішення ситуації навколо ядерної та ракетної програм КНДР.

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Раніше 9 жовтня стало відомо, що американський літак-розвідник здійснив політ уздовж військово-демаркаційної лінії між Північною і Південною Кореєю.

В останні місяці ситуація на Корейському півострові загострилася через тривалі ракетні і ядерні випробування в КНДР, які викликають різке невдоволення в адміністрації президента США Дональда Трампа і стали причиною чергового посилення санкцій з боку Ради безпеки ООН.

Зокрема, 19 вересня президент США з трибуни Генасамблеї ООН пообіцяв «повністю знищити» Північну Корею. За словами Трампа, у США не буде іншого вибору, якщо Пхеньян не схаменеться.

Міністр закордонних справ Північної Кореї Лі Ен Хо назвав виступ Трампа «собачим гавкотом», лідер КНДР Кім Чен Ин визнав промову Трампа оголошенням війни Пхеньяну.