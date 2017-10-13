Юнкер: Brexit триватиме довше, ніж ми думали раніше

Британія повинна підтвердити готовність заплатити відповідно до своїх зобов’язань перед ЄС, перш ніж Лондон та Брюссель перейдуть до переговорів про майбутні відносини після Brexit.

Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, виступаючи у Люксембурзі, повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

"Британці, як і ми, щодня відкривають нові проблеми. Ось чому цей процес відбуватиметься довше, ніж ми думали раніше", - заявив Юнкер.

"Ми наразі не можемо досягнути реального компромісу, оскільки фінансові зобов’язання Великої Британії викликають стурбованість. Оскільки ми не в змозі цього зробити, ми не зможемо на засідання Європейської Ради у жовтні заявити про перехід до другої фази переговорів", - додав Юнкер.

Читайте такожУ Брюсселі констатували, що переговори про Brexit зайшли в "глухий кут"

Наступного тижня на саміті Європейської ради у Брюсселі буде визнано недостатній прогрес на переговорах щодо Brexit для відкриття наступного етапу перемовин щодо майбутньої торгової угоди.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Май заявила про хороший прогрес у переговорах щодо виходу з Європейського союзу. Вона сподівається, що незабаром почнуться переговори щодо майбутнього торговельного партнерства між Британією та ЄС.

Головний переговірник ЄС Мішель Барньє заявив, що Британія та ЄС зайшли в глухий кут через питання фінансових зобов'язань Лондона.