"Не хочу, щоб ЄС складався з 90 країн": Юнкер про Каталонію

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявляє, що незалежність Каталонії від Іспанії може підштовхнути інші регіони в європейських країнах до спроб відокремитися, як повідомляє "Радіо свобода".

«Якщо ми дозволимо – хоча це не наша справа – Каталонії бути незалежною, інші наслідуватимуть цей приклад, мені б цього не хотілося. Я б не хотів, щоб через 15 років Євросоюз складався з близько 90 держав», – заявив Юнкер 13 жовтня під час виступу в університеті Люксембурга. За його словами, управляти ЄС в такому вигляді буде набагато складніше.

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Референдум про незалежність Каталонії відбувся 1 жовтня. За вихід регіону зі складу Іспанії висловилися понад 90 відсотків тих, хто взяв участь у голосуванні.

У Каталонії керівництво регіону підписало ввечері 10 жовтня декларацію про незалежність, але оголосило, що її запровадження припинили на певний час, щоб уможливити переговори з Мадридом. При цьому точний юридичний статус такого проголошення незалежності залишився не визначеним досить чітко, щоб Мадрид міг ухвалити конкретне рішення у відповідь.

Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой повідомив, що дав керівникові регіональної влади Каталонії Карлесові Пучдемону термін у п’ять днів, до 16 жовтня, щоб той пояснив, чи вже проголошена незалежність цього автономного регіону на північному сході країни.

Як сказав Рахой, виступаючи в парламенті Іспанії, якщо за цей час Пучдемон відповість, що незалежність уже проголошена, уряд у Мадриді дасть Барселоні ще три дні, до 19 жовтня, щоб відкликати таку декларацію про незалежність.

Якщо цього не станеться, Мадрид вдасться до свого права за статтею 155 Конституції Іспанії, що надає центральному урядові країни право фактично зупиняти автономні права регіону, який не виконує своїх обов’язків за законодавством Іспанії, і брати на себе пряме керівництво таким регіоном.