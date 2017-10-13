Тіллерсон анонсував новий план Трампа щодо відносин з Іраном

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що президент країни Дональд Трамп представить новий план щодо відносин з Іраном, повідомляє Reuters.

Повідомляється, що Трамп надасть Казначейству повноваження для введення санкцій проти іранських військових. Тіллерсон зазначив, що США не планують виходити з ядерної угоди, але розраховують вказати на проблемні місця в угоді і скоригувати їх.

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«Те, що ми робимо, — це той шлях, який, на нашу думку, дає нам кращу платформу, з якої можна спробувати виправити цю угоду», — сказав він.

Раніше Трамп обговорив перекриття шляхів поставок ядерного зброї Ірану з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей.