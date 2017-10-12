Тіллерсон вимагає від Туреччини доказів провини затриманих дипломатів

Держсекретар США Рекс Тіллерсон обговорив у телефонній розмові з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу наростаючу дипломатичну кризу у відносинах між двома країнами та взаємне припинення видачі віз.

У середу, 11 жовтня, Тіллерсон висловив "глибоку стурбованість" у зв'язку із затриманням двох співробітників американської дипмісії в Туреччині, передає DW.com.

Він підкреслив важливість прозорості розслідування і закликав надати докази провини затриманих, повідомила офіційний представник Держдепартаменту США Хізер Нойєрт у Вашингтоні.

США і Туреччина переживають найсерйознішу за останні десятиліття кризу двосторонніх відносин. 8 жовтня диппредставництва США в Туреччині тимчасово зупинили обробку запитів на отримання віз. Обмеження стосуватиметься туристів і бізнесменів, але не поширюється на еміграційні запити. Через кілька годин після оголошення американської влади Анкара в якості кроку у відповідь, оголосила про припинення видачі турецьких віз американцям у всіх дипломатичних представництвах в США.

4 жовтня був затриманий місцевий співробітник генконсульства в Стамбулі за звинуваченням у членстві в забороненому в Туреччині русі ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, шпигунстві і спробі повалення уряду. Співробітник дипмісії нібито перебував у контакті з прокурором Зекерією Озом, який в 2013 році вів розслідування звинувачень у корупції проти оточення Реджепа Тайіпа Ердогана (тодішнього прем'єр-міністра, нинішнього президента Туреччини). Як припускають влади в Анкарі, Оз, в даний час нібито знаходиться у ФРН, діяв за дорученням Гюлена.

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Ще один співробітник американської дипмісії був затриманий навесні 2017 року. Йдеться також про громадянина Туреччини, який працював в американському представництві в Адані.

Влада Туреччини вимагає від Вашингтона екстрадиції ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого вони вважають головним організатором спроби державного перевороту в липні 2016 року. Видачу Гюлена вони називають умовою звільнення америакнского пастора Ендрю Брансона, ув'язненого у в'язниці майже рік тому і обвинуваченого в приналежності до руху гюленистов. Сам Гюлен, вже багато років живе в США, заперечує свою причетність до спроби путчу.