В Іспанії розглядають можливість внесення змін до Конституції - ЗМІ

В Мадриді почали розробляти план подолання каталонської кризи шляхом реформи Конституції Іспанії, яка датується 1978 роком. Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на The Financial Times.

За даними видання, члени іспанського уряду та опозиції провели таємну зустріч у Мадриді, щоб знайти формулу для виходу з глухого кута через ситуацію в Каталонії.

Прем'єр-міністр Іспанії та лідер консервативної Народної партії Маріано Рахой й лідер опозиційних соціалістів Педро Санчес доручили своїм представникам розробити план подолання кризи шляхом реформи Конституції Іспанії 1978 року.

The Financial Times називає такий план амбітною ініціативою, оскільки зміни в основоположний документ сучасної іспанської демократії вносилися лише двічі - в 1992 і 2011 роках.

Крім того, будь-яка конституційна реформа, яка передбачатиме збереження Каталонії у складі Іспанії, не сподобається радикальним сепаратистам, зокрема, ультралівій партії "Popular Unity Candidacy". У своїй заяві, опублікованій цього тижня, партія наголосила: "Жодного кроку назад! Завершімо із 78-м!"

Однак, багато юристів, політологів та громадянських активістів дійшли висновку, що модернізація основного закону Іспанії, особливо елементів, що стосуються регіональної автономії та ідентичності, може бути перспективним шляхом. Соціалісти наполягають на такій реформ ще з 2013 року.