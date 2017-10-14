Twitter передав Сенату США данні більше 200 пов’язаних із втручанням РФ сторінок

Twitter передав Сенату США дані більше 200 профілів, пов’язаних із втручанням Росії у вибори президента США у 2016 році.

Про це повідомляє Associated Press.

Повідомляється, що Twitter надав сенатському комітету з розвідки імена 201 профілю, які, ймовірно, мають відношення до втручання Росії у вибори президента США.

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Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Twitter видалив дописи та інші дані користувачів, цінність яких може виявитись незамінною для слідчих у розслідуванні використання соціальних медіа під час втручання у вибори президента США 2016 року. Федеральні слідчі вважають, що Росія потужно використовувала Twitter, щоб просувати кандидатуру Дональда Трампа і шкодити Гілларі Клінтон.