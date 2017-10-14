Twitter передав Сенату США данні більше 200 пов’язаних із втручанням РФ сторінок
Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Twitter видалив дописи та інші дані користувачів, цінність яких може виявитись незамінною для слідчих.
Twitter передав Сенату США дані більше 200 профілів, пов’язаних із втручанням Росії у вибори президента США у 2016 році.
Про це повідомляє Associated Press.
Повідомляється, що Twitter надав сенатському комітету з розвідки імена 201 профілю, які, ймовірно, мають відношення до втручання Росії у вибори президента США.
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Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Twitter видалив дописи та інші дані користувачів, цінність яких може виявитись незамінною для слідчих у розслідуванні використання соціальних медіа під час втручання у вибори президента США 2016 року. Федеральні слідчі вважають, що Росія потужно використовувала Twitter, щоб просувати кандидатуру Дональда Трампа і шкодити Гілларі Клінтон.